За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии от коронавируса выздоровели 62 человека





Новых случаев заражения – 85. Такие данные приводит региональный оперштаб. В реанимациях сейчас 82 жителя. В целом же в госпиталях получают помощь больше полутора тысяч пациентов, в том числе те, у кого тесты не подтвердили наличие инфекции. От последствий коронавируса за сутки скончались еще трое мужчин – 25-го, 40-го и 48-го годов рождения – из Атажукино, Заюково и Нальчика. Медики продолжают обследовать тех, у кого подозревают недуг: в обязательном порядке тестируют, при необходимости делают компьютерную томографию. За все время провели почти 245 тысяч тестов. Для удобства жителей в оперштабе развернули кол-центр: на вопросы отвечают врачи поликлиник. Они помогают разобраться в симптомах коронавируса и гриппа, дают рекомендации. Одна из основных – не заниматься самолечением и обязательно обращаться к докторам по месту жительства.