За границу – без неприятных сюрпризов… Налоговая служба проводит информационную кампанию «В отпуск – без долгов» — 2019.07.10





Многие россияне, выезжающие на отдых за рубеж, узнают о запрете на вылет только во время регистрации в аэропорту. Должникам приходится возвращаться обратно, при этом не имея возможности возместить деньги за запланированную поездку. Налоговики напоминают: чтобы не омрачать отпуск, лучше заранее уточнить, есть ли задолженность, и произвести оплату. Это можно сделать в налоговой инспекции, через портал госуслуг, многофункциональные центры, терминалы, платежные системы, банки, почтовые отделения и личного кабинета налогоплательщика.