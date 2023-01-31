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За два года Кабардино-Балкария получила свыше 7500 контейнеров для сбора мусора

За два года Кабардино-Балкария получила свыше 7500 контейнеров для сбора мусора

31.01.2023 | 16:06
Больше семи с половиной тысяч контейнеров для мусора – за два года – получила Кабардино-Балкария по нацпроекту “Экология”. Благодаря этому, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами удалось оптимизировать работу. Установили контейнеры в столице республики и в муниципалитетах. Со временем они должны полностью заменить старые баки, изжившие себя и физически, и морально. За два предыдущих года на эти цели было направлено больше 130 млн рублей. Отметим, что новый контейнер стоит около 16 тысяч, и при правильной эксплуатации он может прослужить несколько десятков лет. Компактные емкости во многом облегчили труд работникам мусоровозов. Время уборки одной площадки сократилось вдвое – с 15 минут до семи. Кроме того, региональный оператор купил специальные машины с задней загрузкой, с помощью которых процесс работы стал быстрее. В “Экологистике” говорят, что постоянно наблюдают за состоянием населенных пунктов и добавляют контейнеры там, где это необходимо.   https://t.me/vestikbr  
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