За безопасность и качество рыбы и морепродуктов


Региональное Управление Роспотребнадзора проверило магазины и кафе, где продают такой товар. Сначала года сотрудники службы проинспектировали около трех десятков торговых точек и мест общественного питания. В целом изучили почти полторы сотни килограммов продукции. Внимание в первую очередь обращали на условия хранения рыбы. Проверяли сопроводительные документы. Интересовались, вовремя ли продавцы проходят медосмотры и соблюдают ли правила гигиены?
Как отмечают в ведомстве, по распоряжению правительства республики Управление Роспотребнадзора прекращает такие проверки до конца года, но качество продукции продолжает контролировать Центр гигиены и эпидемиологии.

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