За безопасность и качество рыбы и морепродуктов





Региональное Управление Роспотребнадзора проверило магазины и кафе, где продают такой товар. Сначала года сотрудники службы проинспектировали около трех десятков торговых точек и мест общественного питания. В целом изучили почти полторы сотни килограммов продукции. Внимание в первую очередь обращали на условия хранения рыбы. Проверяли сопроводительные документы. Интересовались, вовремя ли продавцы проходят медосмотры и соблюдают ли правила гигиены?

Как отмечают в ведомстве, по распоряжению правительства республики Управление Роспотребнадзора прекращает такие проверки до конца года, но качество продукции продолжает контролировать Центр гигиены и эпидемиологии.