За 60 лет существования восстановлена школа в Майском районе





В 10-ой школе Майского завершился капитальный ремонт. Здание давно нуждалось в преобразованиях. Находится оно в отдаленном микрорайоне Майского и состоит из двух корпусов. История учебного заведения началась 60 лет назад. И с тех пор в здании ни разу не проводили капитальный ремонт.

«Капитальный ремонт здесь нужен был очень-очень сильно, на сегодня в школе обучается 173 ребенка у нас всего 9 классов, но школа незаменима это практически как вы видите последнее здание на этой улице, т.е дальше только частный сектор», — говорит и.о. директора школы №10 г.Майского Анна Вишневская.

Власти республики приняли решение восстановить школу в Майском в сентябре минувшего года. Из бюджета Кабардино-Балкарии направили на это около 30 миллионов рублей. Учебное заведение реконструировали в рамках нацпроекта «Образование». Обновили не только стены. Теперь здесь современное оборудование и весь необходимый инвентарь.Оценить их учителя и дети смогут сразу после новогодних каникул.