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За 2021 и 2022 годы по КБР капитально отремонтировано 126 многоквартирных домов

За 2021 и 2022 годы по КБР капитально отремонтировано 126 многоквартирных домов

10.06.2023 | 14:48
Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем некоммерческого фонда «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР» Мустафиром Кулиевым. Обсудили результаты работы по основным направлениям деятельности фонда. Так, за 2021 и 2022 годы по республике капитально отремонтировано 126 многоквартирных домов. В текущем году планируем отремонтировать еще 90. Объемы работ будем увеличивать. Также в конце 2022 года приняли решение поддержать фонд за счет республиканского бюджета – выделены средства на замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации. До конца 2023-го будет произведена замена 45 лифтов, 15 из них уже приняты в эксплуатацию. Эта мера дала возможность начать ремонт и других не менее важных элементов в многоквартирных домах - кровель и инженерных коммуникаций. Фронт работ в этой области жилищно-коммунального комплекса республики немалый. Казбек Коков поручил усилить контроль качества ремонтных работ, производимых подрядчиками. Здесь крайне важна обратная связь с жильцами, их отзывы. Глава региона указал на важность комплексного подхода в формировании комфортной городской среды: ремонт дома в случае необходимости надо сопровождать благоустройством дворовой территории. Поручил активнее взаимодействовать в этом вопросе с муниципалитетами.
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