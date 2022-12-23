За 11 месяцев в Кабардино-Балкарии произвели 350 млн условных банок плодоовощных консервов

В Кабардино-Балкарии с января по ноябрь произвели 350 миллионов условных банок плодоовощных консервов. Это на 10 процентов больше, чем за такой же период прошлого года.
По сообщению регионального Минсельхоза, из общего объема больше всего произвели томатной пасты. На втором месте – зеленый горошек, на третьей строчке – консервированные огурцы. Далее идут сахарная кукуруза и помидоры. Примерно пять процентов приходится на иные виды консервов – плодоовощные соки и нектары, овощное ассорти, квашеную и маринованную капусту.
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