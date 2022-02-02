Юрий Темирканов покинул пост главного дирижера оркестра Санкт-Петербургской филармонии

Юрий Темирканов покинул пост главного дирижера академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Эту должность занял младший коллега маэстро Николай Алексеев. Народный артист Советского Союза руководил знаменитым на весь мир оркестром с 1988-го года и теперь принял решение уйти. Однако в филармонии им. Шостаковича Юрий Темирканов работать продолжит: по-прежнему он остается ее художественным руководителем. Полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» сейчас 83 года. Он входит в число крупнейших дирижеров мира. За свою многолетнюю творческую жизнь сотрудничал с прославленными оркестрами Великобритании, США, Италии, Германии, Дании и России.