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Юрий Темирканов покинул пост главного дирижера оркестра Санкт-Петербургской филармонии

Юрий Темирканов покинул пост главного дирижера оркестра Санкт-Петербургской филармонии

02.02.2022 | 16:06
Юрий Темирканов покинул пост главного дирижера академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Эту должность занял младший коллега маэстро Николай Алексеев. Народный артист Советского Союза руководил знаменитым на весь мир оркестром с 1988-го года и теперь принял решение уйти. Однако в филармонии им. Шостаковича Юрий Темирканов работать продолжит: по-прежнему он остается ее художественным руководителем. Полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» сейчас 83 года. Он входит в число крупнейших дирижеров мира. За свою многолетнюю творческую жизнь сотрудничал с прославленными оркестрами Великобритании, США, Италии, Германии, Дании и России.
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