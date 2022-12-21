Юрий Чайка вручил орден “Мать-героиня” жительнице села Бедык Анджеле Ахматовой

Сегодня Юрий Чайка вручил знак особого отличия – орден “Мать-героиня” – жительнице села Бедык Анджеле Ахматовой. Она стала одной из семи россиянок, которые 26-го ноября были удостоены почетного звания указом Владимира Путина.
Полпред отметил, что звание “Мать-героиня” входит в список высших наравне со званиями “Герой России” и “Герой Труда”. Юрий Чайка поздравил семью, в которой 10 детей, и поблагодарил за вклад в развитие Кабардино-Балкарии. Представители Ахматовых тоже получили возможность выступить.
Представитель президента России в Северо-Кавказском округе передал семье ценные подарки.
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