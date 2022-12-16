Юрий Чайка провел заседание по противодействию незаконным финансовым операциям

Глава КБР Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе, которое провел Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Рассмотрены вопросы, касающиеся предотвращения мошеннических схем со средствами граждан и организаций в сферах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Юрий Чайка отметил, что сохранение угроз, обусловленных проблемными вопросами в данных сегментах экономики, делает уязвимой экономическую безопасность социальной сферы и напрямую влияет на уровень и качество жизни большинства жителей округа. Ситуация в сфере ТЭК сегодня свидетельствует о сохранении мошеннических схем, связанных с уклонением от погашения задолженностей за потребленную энергию, завышением тарифов, увеличением объемов выполненных работ подрядными организациями. Работа по исправлению отмеченных недостатков требует активизации на всех уровнях. В рамках совещания было проведено обсуждение текущей ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе, планов, задач и путей их решения. По итогам заседания полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе даны поручения.