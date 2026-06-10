Юрий Чайка провел в Пятигорске заседание по борьбе с незаконными финансовыми операциями в СКФО

Сегодня в Пятигорске под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в СКФО. В режиме ВКС участвовал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Обсудили меры по пресечению нарушений в сферах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке. Юрий Чайка подчеркнул необходимость качественного предоставления услуг, экономически обоснованных тарифов и финансовой открытости управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Полпред призвал усилить контроль за работой коммунальных и энергетических компаний, обеспечить неотвратимость наказания за противоправные действия.
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