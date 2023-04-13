Сегодня в рамках визита в Кабардино-Балкарию полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел рабочую встречу с Главой региона Казбеком Коковым.
Обсуждены вопросы социально-экономической и общественно-политической обстановки в субъекте.
Так, рассмотрены ход реализации прорывных проектов, вошедших в модель экономического развития КБР, ситуация на рынке труда, исполнение поручений Президента РФ, в том числе касающихся достижения показателей национальных проектов.
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