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Юрий Чайка провел рабочую встречу с Главой региона Казбеком Коковым

Юрий Чайка провел рабочую встречу с Главой региона Казбеком Коковым

13.04.2023 | 14:08
Сегодня в рамках визита в Кабардино-Балкарию полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел рабочую встречу с Главой региона Казбеком Коковым. Обсуждены вопросы социально-экономической и общественно-политической обстановки в субъекте. Так, рассмотрены ход реализации прорывных проектов, вошедших в модель экономического развития КБР, ситуация на рынке труда, исполнение поручений Президента РФ, в том числе касающихся достижения показателей национальных проектов.   https://t.me/vestikbr
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