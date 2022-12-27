Юрий Чайка провел итоговое заседание с главами СКФО

Глава КБР Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в итоговом заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО под председательством полпреда Юрия Чайки. Обсуждены вопросы реализации национальных проектов, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Юрий Чайка отметил, что, «несмотря на объективные трудности, субъектам округа удалось добиться положительной динамики в работе». Он выразил благодарность руководителям регионов округа за проделанную работу. «Особенно отмечаю деятельность Чеченской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, которые достигли высоких результатов по оценочным показателям качества реализации национальных проектов как по округу, так и в масштабах страны», - подчеркнул Юрий Чайка. Вместе с тем полпред акцентировал внимание на недостатках, связанных с низкими темпами строительства в отдельных регионах. Объем средств, направленных в 2022 году на реализацию национальных проектов в округе, составил более 143 миллиардов рублей, что на 36 миллиардов больше объема 2021 года. Рассмотрены риски по срокам строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов и пути решения возникших затруднений. Первый заместитель Министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко рассказал об итогах модернизации первичного звена здравоохранения. В части обеспечения жильем детей-сирот Юрий Чайка сказал, что Правительством России прорабатывается механизм выдачи сертификата, дающего сироте право на однократное получение выплаты для приобретения жилья в собственность, а также разрабатывается федеральная программа по обеспечению жильем детей-сирот. По данному вопросу также высказались заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин и заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.