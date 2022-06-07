Юрий Чайка провел двустороннюю встречу с Главой КБР Казбеком Коковым

Сегодня в Пятигорске прошла рабочая встреча полпреда президента России на Северном Кавказе Юрия Чайки и Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Обсуждали вопросы социально-экономического развития республики, в том числе в условиях санкционного давления на нашу страну. Казбек Коков рассказал, как реализуются национальные проекты и федеральные программы. В регионе одновременно строят и капитально ремонтируют десятки школ, восстанавливают Республиканскую детскую клиническую больницу и поликлиники. Начали строить ледовый дворец. Всего в этом году приведут в надлежащий вид больше 70 социальных объектов. В рамках подготовки к празднованию столетия Кабардино-Балкарии масштабные дорожные работы ведут в Нальчике. Здесь также благоустраивают новые скверы и общественные территории. Активно продолжается жилищное строительство. Одним из важных направлений остается поддержка предпринимателей. Помощь сельхозпроизводителям в нынешнем году превысит два миллиарда рублей. Говоря о туризме, Казбек Коков отметил: отмечается рост числа отдыхающих. Наиболее популярны активный отдых, а также бальнеологическое лечение. Инвестпроекты по развитию гостиничного бизнеса реализуются согласно плану.