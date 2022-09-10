Юрий Чайка поздравил жителей Кабардино-Балкарии с юбилеем республики

На портале Главы и Правительства КБР опубликовано поздравление полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки в связи с празднованием 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики. "Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Сердечно поздравляю вас с юбилеем – 100-летием со дня образования Кабардино-Балкарской Республики! Во имя становления государственности, укрепления единства и согласия, благополучного и достойного будущего своих потомков народы многонационального региона прошли большой и насыщенный событиями исторический путь. Сегодня Кабардино-Балкария, с благодарностью принимая оставленное предшественниками наследие, уверенно смотрит в будущее. В республике происходят серьезные позитивные перемены в экономике, социальной сфере, культурной и спортивной жизни. Реализуются инвестиционные и инфраструктурные проекты, создаются новые рабочие места. Флагманом дальнейшего развития территории является туризм. Ежегодно количество любителей спокойного и активного отдыха, которые с удовольствием приезжают и возвращаются на курорты региона, неуклонно растет. В этот праздничный день желаю всем жителям и гостям Кабардино-Балкарской Республики здоровья, мира и добра, новых успехов в совместном труде во благо нашей великой Родины!", - говорится в поздравлении Юрия Чайки.