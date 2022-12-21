Юрий Чайка посетил с рабочим визитом Кабардино-Балкарскую Республику

Рабочий визит – в Кабардино-Балкарию… Республику посетил полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка. На встрече с руководителем региона Казбеком Коковым обсудили социально-экономическое развитие КБР.
Глава Кабардино-Балкарии проинформировал полпреда о том, как реализуют инвестпроекты, и о предварительных итогах года. Речь шла, в частности, о строительстве в Нальчике Дворца творчества молодежи, нового здания первой поликлиники, комплекса для занятий спортивным пятиборьем, ледового дворца и крытого катка с искусственным льдом. Кроме того, обсудили возведение трех школ – в Прохладном, Кубе и Нарткале, которое завершается в этом году.
Казбек Коков сообщил, что республика в срок и в полном объеме выполнила все социальные обязательства. Юрий Чайка подчеркнул, что строительство и капитальный ремонт соцобъектов остаются на Северном Кавказе приоритетными задачами.
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