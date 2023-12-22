Юрий Чайка посетил экспозиции регионов на площадке Международной выставки-форума «Россия»

22.12.2023 | 17:57
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка посетил экспозиции регионов округа на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Представители руководства субъектов СКФО рассказали полпреду о концепции стендов, на которых, помимо информации об истории, достопримечательностях и уникальных природных богатствах, представлены достижения в различных сферах – промышленности и сельском хозяйстве, образовании и науке, культуре и туризме. Экспозиции регионов округа пользуются большим интересом у посетителей выставки. Ежедневно на них проходят мастер-классы по национальным ремеслам, выступают творческие коллективы, организуют разнообразные интерактивные мероприятия. Количество гостей каждой площадки исчисляется сотнями тысяч человек. «Северный Кавказ сегодня совсем другой. Он с радостью принимает туристов - турпоток с начала года увеличился на 57% и уже превысил 5 миллионов человек, он спокойный, с низким уровнем преступности. В регионы привлекается беспрецедентный объем инвестиций, развиваются промышленное производство, аграрная отрасль, санаторный комплекс. Главное - растет уровень жизни людей. И такие мероприятия, как этот форум, позволяют посетителям познакомиться с потенциалом округа, других регионов страны, увидеть достигнутые успехи и почувствовать настоящую гордость за нашу многонациональную Родину. Выставка является цементирующей основой всего того, что показывает силу и мощь нашей страны, что Россия была, есть и будет», - отметил Юрий Чайка. Выставка-форум «Россия» открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и продлится 161 день – до 12 апреля 2024 года: от Дня народного единства до Дня космонавтики. Впервые в новейшей истории все достижения страны наглядно и доступно представлены на одной площадке. Выставка-форум включает 131 экспозицию, в числе которых стенды всех 89 регионов России, органов исполнительной власти, госкорпораций, крупнейших компаний и и общественных объединений.   https://t.me/vestikbr
