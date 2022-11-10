Юрий Чайка и Казбек Коков обсудили инвестиционные перспективы Кабардино-Балкарии

Состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой, сообщает пресс-служба руководителя региона. В ходе встречи были обсуждены социально-экономическая ситуация в республике, вопросы организации поддержки бойцов из Кабардино-Балкарии, которые выполняют воинский долг в зоне проведения СВО. Казбек Коков проинформировал Юрия Чайку о своей недавней поездке к мобилизованным из республики и той работе, которая проводится, чтобы поддержать военнослужащих и их семьи. Ранее Глава республики подписал указ о ежемесячных выплатах в размере 25 тысяч рублей. Бойцам систематически отправляется техника, медицинские изделия и лекарства, предметы одежды и быта. Через муниципалитеты осуществляется адресная помощь семьям мобилизованных, для них отменена родительская плата в дошкольных учреждениях. Кроме того, действует региональный штаб #МЫВМЕСТЕ, который координирует помощь, постоянно поступающую от граждан. «К этой очень важной для всех работе инициативно подключилась наша молодежь, общественники и волонтеры», - отметил руководитель республики. Говорилось и об инвестиционном развитии региона. В частности, речь шла о крупнейшем в СКФО комплексе по выращиванию овощей в закрытом грунте, который сейчас возводят в Чегемском районе. Планируется, что здесь будет создано порядка 1500 рабочих мест. Другой крупный инвестиционный проект — возобновление добычи вольфрам-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении. Работы ведутся согласно утверждённой «дорожной карте», и сейчас идет строительство дорожной инфраструктуры и площадки предприятия. Также обсуждены перспективы индустриальных (промышленных) парков и технопарков для ускоренного развития экономики региона, особое внимание уделено легкой промышленности. «Убежден, что этот сегмент для республики очень перспективен. Инвестиционными возможностями Кабардино-Балкарии заинтересовался один из ведущих российских производителей изделий текстильной промышленности. Уже разрабатываем «дорожную карту» по созданию в республике индустриального парка, где могли бы развернуть свое производство крупные предприятия отрасли. В том числе, уже работающие в республике. Он будет располагаться в промышленной зоне Нальчика. Планируем, что указанные компании станут его якорными резидентами. - поделился Казбек Коков по итогам встречи. - Рассматриваем этот инвестиционный проект как возможность развития производственных предприятий легкой промышленности в полноценную системообразующую отрасль. Все предпосылки для этого сложились. Сейчас на швейных производствах работают порядка 12 тысяч человек. То есть, имеются рабочие ресурсы. Инвестиционный потенциал продолжает расти за счет расширения производственной базы предприятий, выполняющих, в том числе, гособоронзаказ. У нас уже есть хорошо оснащенные крупные организации, специализирующиеся на производстве швейной, кожевенной и обувной продукции. Выпускают почти 30 наименований, на которые есть спрос, и он растет, в том числе в рамках импортозамещения. Наконец, у нас есть специализированные образовательные учреждения, где готовятся квалифицированные кадры для легкой промышленности. Ранее поручил правительству проработать возможности расширения объемов и видов производств легкой промышленности в регионе по основным направлениям: швейному, текстильному и производству фурнитуры. Создание индустриального парка должно стать оптимальным и наиболее быстрым решением данной задачи в интересах нашей республики».