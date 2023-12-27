Юным жителям Нальчика показали представление «Новогодние приключения»

«Новогодние приключения» - так назвали представление к приближающемуся празднику, которое для юных жителей Нальчика проводит администрация города – при участии Федерации профсоюзов.
Площадкой стал Театр юного зрителя. Сюда пригласили детей из многодетных и малообеспеченных семей, ребят с ограничениями по здоровью, а также детей участников специальной военной операции. Праздник для них устроили Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные
Все вместе участники праздника отгадывали загадки, пели песни и читали стихи. А после водили хороводы и зажигали огни на новогоднем дереве.
По сценарию в завершении праздника его участников ждала дискотека с мыльными пузырями и сладкие подарки.
https://t.me/vestikbr