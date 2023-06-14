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Юным майчанам вручили паспорта Российской Федерации

Юным майчанам вручили паспорта Российской Федерации

14.06.2023 | 15:28
Четырех школьников Майского района пригласили в администрацию муниципалитета. Здесь каждому вручат главный документ гражданина России. «Вы молоды и полны сил. Вам и вашим друзьям предстоит еще совершить много доброго и полезного…» С пожеланиями удачи к ребятам обратилась руководитель Майского района Татьяна Саенко. Почетную миссию вручения паспортов исполнили также представители районного отдела внутренних дел. В ответном слове подростки заверили, что приложат все силы, чтобы процветали большая Родина Россия и малая – Кабардино-Балкария. Вместе с паспортами школьникам передали брошюры с текстом Конституции России и флажки в цветах триколора. В завершение –фото на память.   https://t.me/vestikbr  
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