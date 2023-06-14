Юным майчанам вручили паспорта Российской Федерации

Четырех школьников Майского района пригласили в администрацию муниципалитета. Здесь каждому вручат главный документ гражданина России.
«Вы молоды и полны сил. Вам и вашим друзьям предстоит еще совершить много доброго и полезного…» С пожеланиями удачи к ребятам обратилась руководитель Майского района Татьяна Саенко.
Почетную миссию вручения паспортов исполнили также представители районного отдела внутренних дел. В ответном слове подростки заверили, что приложат все силы, чтобы процветали большая Родина Россия и малая – Кабардино-Балкария.
Вместе с паспортами школьникам передали брошюры с текстом Конституции России и флажки в цветах триколора. В завершение –фото на память.
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