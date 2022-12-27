Юный нальчанин Тимур Чеботарёв получил подарок от полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки

В преддверии Нового года мечты продолжают сбываться! Сегодня подарок от полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки получил юный нальчанин Тимур Чеботарёв.
Мальчику четыре с половиной года. Мама ребенка рассказала, что сын мечтал о санках. И вот заветное желание осуществилось. Подарок передал главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарии Тимур Макоев.
Получив санки, Тимур Чеботарёв сразу же отправился кататься. Напомним: в ходе всероссийской акции «Елка желаний» представители органов власти, общественники, бизнесмены исполняют новогодние пожелания ребят с ограничениями по здоровью, воспитанников интернатов и тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации.
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