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Юные спортсмены СКФО покорили нальчикский скалодром

Юные спортсмены СКФО покорили нальчикский скалодром

10.04.2023 | 17:04
Самое сложное, говорят спортсмены, - перебороть предстартовое волнение и приступить к заданию. А поэтому настрой – основная составляющая в скалолазании. И здесь же – хорошая физическая подготовка. Нужно всегда иметь три точки опоры и передвигать к дальнейшей отметке только одну конечность... Всего 12 трасс разной степени сложности предложили организаторы участникам фестиваля в Нальчике. Участники съехались со всего Северного Кавказа. Спортсменам – от семи до 17 лет. Фестиваль по скалолазанию провели региональные единороссы и посвятили его Международному дню спорта, который отмечают шестого апреля.   https://t.me/vestikbr
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