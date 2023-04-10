Юные спортсмены СКФО покорили нальчикский скалодром

Самое сложное, говорят спортсмены, - перебороть предстартовое волнение и приступить к заданию. А поэтому настрой – основная составляющая в скалолазании. И здесь же – хорошая физическая подготовка.
Нужно всегда иметь три точки опоры и передвигать к дальнейшей отметке только одну конечность... Всего 12 трасс разной степени сложности предложили организаторы участникам фестиваля в Нальчике.
Участники съехались со всего Северного Кавказа. Спортсменам – от семи до 17 лет. Фестиваль по скалолазанию провели региональные единороссы и посвятили его Международному дню спорта, который отмечают шестого апреля.
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