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Юные краеведы республики изучили истоки реки Нальчик

Юные краеведы республики изучили истоки реки Нальчик

14.03.2023 | 16:23
До земли ни много ни мало - 53 метра. Сама пещера так и называется “НСС-53”. Сокращение расшифровывается как “Нальчикская секция спелеологии”. Один из самых глубоких подземных гротов Кабардино-Балкарии находится в Черекском районе. В 76-м году его обнаружила экспедиция, которую организовал Анатолий Шамрай. Вместе с коллегами – представителями московского спелеоклуба “Перово” – он долгие годы изучал пещеры республики. И сегодня, несмотря на преклонный возраст, консультирует молодых исследователей. Сегодня пещеры изучают активисты Молодежного клуба Русского географического общества “Альтаир”. Кстати, вода, которая находится на дне НСС-53, это и есть один из истоков реки Нальчик. Вход расположен на отметке 1390 метров над уровнем моря. Вначале – глубокий колодец. Чтобы пройти его, нужны серьезные навыки скалолазания. Внутри – огромный зал и место, которое формирует водную систему, питающую реку Нальчик. Из-за труднодоступности пещера известна лишь узкому кругу специалистов. Сама же территория – уникальный природный полигон для научной, спортивной и туристической активности. Но чтобы попасть сюда, нужно быть настоящим скалолазом, говорят участники экспедиции. Именно поэтому все они прошли курс начальный альпинистской подготовки. По словам организаторов, сезон спелеопоходов сейчас в самом разгаре. Краеведы планируют посетить и другие глубокие карстовые полости. В одну из пещер – глубиной 75 метров – вход пока закрыт толстым слоем льда. Последний раз исследователи побывали внутри в 2017 году.   https://t.me/vestikbr
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