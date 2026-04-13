Юные изобретатели из КБР разрабатывают технологии для освоения космоса

К постижению нового и неизведанного стремятся юные искатели Кабардино-Балкарии. Они создают ракетные двигатели для дальних космических полетов и устройства, с помощью которых можно было бы добывать воду на других планетах.
Одна из тех, кто уже определился с направлением, – Лаура Деунежева. Несмотря на юный возраст, воспитанница Детской академии творчества системно изучает все, что связано с космосом и уже ставит перед собой амбициозные цели.
И пока Марс кажется далекой планетой, Лаура и ее друзья изучают космос здесь и сейчас. На занятиях в «Солнечном городе» ребята досконально узнают о законах Вселенной и о звездах. А также Капелла, Сириус, Вега… Дети указывают на звезды без раздумий. Их глаза горят при каждом слове о Вселенной. На вопрос «почему космос?» – у каждого свой уверенный ответ.
Виртуально на разных планетах учащиеся бывают на занятиях, которые называются «Человек – Земля – Вселенная». Здесь ребята не только изучают звезды и созвездия, но и вылетают за пределы Солнечной системы, узнают, что скрыто за ее пределами.
В команде работает и Даниэль Балиев – воспитанник Центра дополнительного образования «Солнечный город». За плечами юного ученого уже несколько серьезных исследований. Он изучал тепловую активность Эльбруса, работал над проектом по поиску лунного реголита. Но особо значимым стал проект по регистрации вторичных космических лучей в стратосфере.
Даниэль планирует посвятить свою жизнь развитию российских космических технологий. В следующем году закончит школу и собирается поступать в Московский государственный технический университет имени Баумана. Не менее амбициозные планы и у Идара Вката. Молодой человек создал модель спутника для системы акустической навигации.
На создание модели планетохода ушло примерно полтора года, рассказывает Идар. В планах у юного ученого создать еще больше робототехники, чтобы изучать и исследовать планеты, которые находятся далеко от нас. Воспитанники «Солнечного города» уверены, что однажды им удастся воплотить свои идеи в жизнь и внести вклад в освоение космоса.
