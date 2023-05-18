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Юные дзюдоисты КБР завоевали 14 медалей на турнире в Оренбурге

Юные дзюдоисты КБР завоевали 14 медалей на турнире в Оренбурге

18.05.2023 | 15:58
Нальчанин Хасен Хуранов встречает сразу трех чемпионов – своих внуков. Команда призеров вернулась в Кабардино-Балкарию из Оренбурга, где прошел третий международный турнир по дзюдо «Кубок Евразии». Юные спортсмены привезли домой 14 медалей – четыре «серебра», а также по пять бронзовых и золотых медалей. За награды боролись больше 800 юношей и девушек. Они приехали из разных регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Алан Теммоев и Алихан Биттиров заняли на турнире в Оренбурге вторые места. Кабардино-Балкарию на «Кубке Евразии» представляли воспитанники спортивного клуба «Нальчик». Тренируются они под руководством Беслана и Залима Дзуевых. Вместе со спортсменами их победу праздновали родные, друзья и наставники, которые встречали ребят прямо у поезда.   https://t.me/vestikbr
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