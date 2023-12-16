Юные баскетболистки из КБР одержали победу на первом этапе турнира в Ессентуках

За награды боролись участницы из Северо-Кавказского и Южного округов. Всего семь команд.
От нашей республики выступили представительницы второй нальчикской спортшколы по баскетболу. А лидер команды – Эрмина Кушбокова – установила на турнире личный рекорд, забросив мяч в кольцо больше 70 раз.
Занимается команда в спортивном комплексе «Кристалл» под руководством заслуженного тренера России Риммы Кумыковой.
Впереди у спортсменок еще два этапа: один проведут в Краснодарском крае – в Кропоткине. Другой – финальный – вновь в Ессентуках.
