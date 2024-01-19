Юношеская библиотека КБР получила детские книги по истории

Это книги из серии «Лента времени» автора Владимира Бутромеева.
В них представлен подробный навигатор по событиям, именам и датам. Здесь нет специальных научных терминов, которые затрудняют восприятие. Автор пишет доступным языком. К тому же содержание дополняют яркие иллюстрации. В серии доступны три книги.
Здесь же «История Советского Союза» и «Всемирная история». Серия не копирует информацию из школьной программы, а дополняет и расширяет ее. Отмечу, что юношеская библиотека получила книги благодаря федеральной программе «Культура».
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