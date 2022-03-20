Юниоры Кабардино-Балкарии завоевали три медали на всероссийском турнире по боксу «Юность России»

Юниоры Кабардино-Балкарии достойно выступили на всероссийском турнире по боксу, - сообщает РИА КБР. 14-19 марта на арене СК «Урарту» в станице Суворовская Ставропольского края прошли всероссийские соревнования по боксу Первенство РОФСО «Юность России» среди юниоров 17-18 лет. Пробившись в финал весовой категории до 57 кг, Алан Шавердинов в решающем поединке уступил Турпалу Тарамову из Москвы и поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета. Еще одно «серебро» принес Кабардино-Балкарии Али Шарданов, который в финале весовой категории до 75 кг был, по мнению судей, менее убедителен, чем курянин Никита Коростелев. Бронзовую медаль первенства завоевал Азнаур Абаноков, выступающий в категории до 48 кг.