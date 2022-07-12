Юнармейцы КБР приняли участие во Всероссийской военно-спортивной игре “Победа”

В Подмосковье завершился финал Всероссийской военно-спортивной игры “Победа”. Кабардино-Балкарию на соревнованиях представляла команда шестой нальчикской школы «Вымпел». Всего приняли участие больше 80-ти команд из всех регионов России. Соревнования состояли из пяти этапов. В конкурсе “Визитка” на тему: “Что значит быть патриотом?” представители Кабардино-Балкарии вошли в двадцатку лучших по стране. В соревнованиях по комплексу ГТО третье место завоевала Айдана Бечелова из нашей республики. Длился финал несколько дней. Юнармейцы посетили главный храм Вооруженных Сил России и Центральный музей бронетанкового вооружения и техники. Домой участники из Кабардино-Балкарии вернулись вдохновленные и полные впечатлений.