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Юнармейцы КБР приняли участие во Всероссийской военно-спортивной игре “Победа”

Юнармейцы КБР приняли участие во Всероссийской военно-спортивной игре “Победа”

12.07.2022 | 22:06
В Подмосковье завершился финал Всероссийской военно-спортивной игры “Победа”. Кабардино-Балкарию на соревнованиях представляла команда шестой нальчикской школы «Вымпел». Всего приняли участие больше 80-ти команд из всех регионов России. Соревнования состояли из пяти этапов. В конкурсе “Визитка” на тему: “Что значит быть патриотом?” представители Кабардино-Балкарии вошли в двадцатку лучших по стране. В соревнованиях по комплексу ГТО третье место завоевала Айдана Бечелова из нашей республики. Длился финал несколько дней. Юнармейцы посетили главный храм Вооруженных Сил России и Центральный музей бронетанкового вооружения и техники. Домой участники из Кабардино-Балкарии вернулись вдохновленные и полные впечатлений.
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