Юбилей Росгвардии: ведомство отмечает 10-летие со дня создания

В этом году исполняется 10 лет со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии России. Ведомство было создано указом Президента 5 апреля 2016 года. Однако история службы насчитывает более двух веков, поскольку ее формирование происходило на основе внутренних войск, которые, в свою очередь, ведут родословную от внутренней стражи Российской империи, основанной в 1811 году. В преддверии юбилейной даты с журналистами встретился руководитель регионального управления Росгвардии Сергей Васильев.
В Кабардино-Балкарии управление Федеральной службы войск национальной гвардии России сформировали 30 сентября 2016-го. Его основу составили ОМОН «Вершина», СОБР по Северо-Кавказскому федеральному округу, СОБР «Эльбрус», подразделения лицензионно-разрешительной работы и вневедомственная охрана. Основной задачей стало – обеспечение защиты прав и свобод человека.
За прошедшие годы, подчеркнул на брифинге руководитель регионального управления Росгвардии Сергей Васильев, проделана большая работа по усилению государственного контроля за оборотом оружия, деятельностью частных охранных структур, по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности на объектах топливно-энергетического комплекса. Военнослужащие и сотрудники службы охраняют важные государственные предприятия и специальные грузы, имущество граждан и организаций.
Одна из ключевых задач – охрана общественного порядка и общественной безопасности на улицах городов и районов республики, поддержание стабильной обстановки во всех населенных пунктах. Только в прошлом году экипажи Росгвардии более 5 тысяч раз выезжали по заявкам дежурных частей органов внутренних дел и на тревожные сообщения, поступившие из охраняемых объектов. На последних пресекли около 20 правонарушений.
Почти 500 росгвардейцев задействовали при проведении массовых и публичных действий. Систему профессиональной подготовки сотрудников постоянно совершенствуют, военнослужащие регулярно повышают квалификацию и мастерство. Особое внимание – патриотическому воспитанию молодежи.
В числе наиболее востребованных госуслуг, которые оказывает Росгвардия, – выдача лицензий и разрешений на приобретение, хранение и ношение гражданского оружия. Здесь же можно получить и удостоверение частного охранника, рассказали на брифинге.
В последние годы в службе активно внедряют новые технологии и технические средства. Это помогает, в том числе в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Чтобы эффективнее противостоять преступности, тесно взаимодействуют с другими правоохранительными органами. А в целях профилактики правонарушений сотрудничают с общественными организациями и гражданскими институтами.
https://t.me/vestikbr