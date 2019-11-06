Взаимодействие с пациентами, потерявшими ребенка во время беременности, при родах или вскоре после рождения… — 2019.11.06

В столице Кабардино-Балкарии проходит обучающий курс для врачей, акушеров и УЗИ-диагностов.

Психологи объясняют медикам, как помогать матерям, оказавшимся в такой тяжелой жизненной ситуации. Организовал обучение благотворительный фонд «Свет в руках» при поддержке Минздрава Кабардино-Балкарии. Курс получил поддержку Фонда президентских грантов и уже прошел более чем в 30-ти городах России. Среди прочих вопросов обсуждают, как овладеть техникой психологической защиты, помогающей медработникам избежать эмоционального выгорания.

Обучающий тренинг продолжится и завтра. Новые знания получат несколько десятков врачей, работающих не только в столице республики, но и в районах. В завершении все участники получат сертификаты, а также специальную методическую литературу.