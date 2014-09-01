Выживший после падения в расщелину на Эльбрусе альпинист рассказал о своем спасении





Альпинисту из Липецка, которого спасателям пришлось эвакуировать с Эльбруса, медики Кабардино-Балкарии оказывают помощь. Восходитель сорвался в расщелину на высоте 4900 метров. Из ледяного плена минувшей ночью его пришлось освобождать спасателям. Сейчас пострадавший в больнице. Для Шадрина это первое восхождение. Готовился к нему больше полугода. В Приэльбрусье приехал первого июня. Проходил акклиматизацию. Седьмого числа с другом из Самары начали подъем. Во время спуска на высоте 4900 метров восходитель сорвался в расщелину. Говорит, пролетел вниз метров десять. К счастью, телефон не разрядился: все время, пока шли поиски, его поддерживали друзья. Спасатели спустили Шадрина к подножью Эльбруса – на поляну «Азау» — и сразу же передали медикам. Пострадавшего альпиниста доставили в Эльбрусскую центральную районную больницу. В скорой медики оказали ему первую помощь, в самой больнице сразу провели обследование: сделали рентген и УЗИ всех органов. Серьезных повреждений у Дениса нет, говорят врачи. Он избежал не только переломов, но и обморожений. Шадрин признается: выжил чудом. Теперь у него два дня рождения: первый, когда появился на свет, второй – когда спасли после падения. «Когда меня спустили на ратраке, я пообещал Эльбрусу, что вернусь и что взойду на него, но сегодня понял, насладиться гостеприимством кавказским и радушием, конечно, я приеду сюда, но в плане гор для меня закрытая страница», — говорит он.