Вывоз мусора в Кабардино‑Балкарии обеспечивает новый регоператор

Санитарное состояние населенных пунктов в центре внимания. Почти месяц в республике работает новая компания, которую определили, как регионального оператора по вывозу мусора.
Пока дети семьи Гукетловых жаркие летние дни коротают в бассейне, взрослые заняты делами. Женщины – по дому и на кухне. Рассказывают, отходов собирается довольно много, благо в селе их вывозят регулярно. Об этом же говорит и их сосед Азнаур Хамурзов. Чтобы мусор не раскидывал ветер, его собирают в плотные мешки.
С момента санитарного коллапса, созданного «Экологистикой», с проблемой свалок селения Баксанского района справлялись самостоятельно. По поручению главы муниципалитета нанимали КАМАЗы, грузчиков и так вывозили накопившийся мусор. С 15-го мая на рынке коммунальных услуг действует компания «Экотехпром». Но администрации населенных пунктов продолжают эту работу.
Рабочий день Руслана Маремукова начинается с восьми утра. но в парк за машиной водитель Экотехпрома приезжает много раньше: чтобы успеть пройти медосмотр и получить заявку. График составляют заранее. Сегодня с коллегами трудятся в Заюково.
Баксанскому району предприятие выделило пока две машины. Это треть от потребности. Обещают, как только ситуация с санитарным состоянием в республике стабилизуется, количество спецтехники увеличат.
https://t.me/vestikbr