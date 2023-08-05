Выставка художника Юсуфа Шаваева открылась в Чегеме

Герои литературных романов и стихотворений буквально оживают на картинах Юсуфа Шаваева… Художник-график иллюстрирует произведения Чингиза Айтматова, Кайсына Кулиева, Алия Байзуллаева, Владимира Ворокова и многих других известных писателей и поэтов. Теперь эти работы можно увидеть не только на страницах книг, но и на выставке.
Сам Юсуф Шаваев, говорит: писать картины для него все равно, что ходить по земле. Он не задумывается о каждом шаге, просто движется вперед. Столь масштабную выставку художник проводит впервые. Посвящает ее Кайсыну Кулиеву. Потому и экспозицию открыли в мемориальном доме-музее имени народного поэта в Чегеме.
На открытие выставки приехали родные Юсуфа Шаваева, его друзья и коллеги, поклонники творчества художника. Всего в экспозиции представлено около сорока иллюстраций. Увидеть их можно до конца августа.
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