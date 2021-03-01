Выставка Аслана Уянаева ко Дню возрождения балкарского народа





В музее изобразительных искусств открылась экспозиция члена Союза художников России Аслана Уянаева.

Аслан Уянаев родился и вырос в Нальчике. Здесь же учился в госуниверситете на архитектора. В 85-м уехал в Ленинград. Там осваивал тонкости рисунка в Академии художеств им. Репина. И поныне живет и работает в Санкт-Петербурге. Работы члена Союза художников России Аслана Уянаева находятся сегодня в музейных собраниях нашей страны и США, а также в частных коллекциях в Германии, Франции, Швеции, Финляндии. На выставку в Нальчике живописец привез около 30 произведений. Большинство из них – абстрактные многоцветные полотна. На открытие экспозиции в Музей изобразительных искусств пришли представители общественности, коллеги и друзья Аслана Уянаева. Увидеть выставку, которую автор посвятил Дню возрождения балкарского народа, можно до второго апреля.