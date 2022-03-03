На Эльбрусе продолжается высокий сезон

Свыше 92 тысяч любителей зимнего отдыха воспользовались канатными дорогами Курорта Эльбрус за первые два месяца 2022 года, в сравнении с прошлогодними показателями рост составил 15%. Погода благоволит катанию, туристы приезжают с разных регионов Российской Федерации. Особенно популярен курорт у жителей мегаполисов-миллионников Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург. На выходные приезжают жители близлежащих территорий. В последние годы на курорте создаются условия для отдыха с детьми и он становится все более известен как семейный. «Пиковые нагрузки пришлись на Новогодние праздники, но и февраль был достаточно активным. По предварительным данным можем констатировать, что общий турпоток в республику с начала года достиг 200 тысяч человек, это хороший показатель», - прокомментировал данные Министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков.