Вышла в свет первая книга 10-томника о природных богатствах КБР

Вышла в свет первая книга десятитомника «Природные ресурсы Кабардино-Балкарии».

Ее посвятили растениям – редким и исчезающим, которые можно найти на территории республики. Отдельный раздел – об особо охраняемых природных территориях. Десятитомник в издательстве Марии и Виктора Котляровых намерены выпустить в ближайшие три года. Все эти книги расскажут о животном мире, полезных ископаемых и других ресурсах региона. «Это огромный труд, который делает коллектив авторов, и по большому счёту, что-то нечто похожее выходило только в 56 году, когда была подготовлена книга «Природные ископаемые ресурсы Кабардино-Балкарии», — рассказывает книгоиздатель Виктор Котляров.

Издание наверняка заинтересует экологов, а также всех тех, кто профессионально изучает природные богатства нашего края.