Вышел в свет роман «Последний из ушедших» на кабардинском языке





Исторический роман «Последний из ушедших» на кабардинском – вышел в свет в Нальчике. Масштабное полотно создал известный абхазский прозаик Баграт Шинкуба. Роман повествует о трагической судьбе убыхов, которые были вынуждены покинуть родину в период Кавказской войны. Впервые его опубликовали в 1974-м году. С тех пор произведение признали многие поколения читателей. Перевод «Последнего из ушедших» на кабардинский язык подготовил прозаик и литературовед Хамид Кармоков. Книга вышла в издательстве Марии и Виктора Котляровых. «Последний из ушедших» на кабардинском уже поступил в продажу. Часть тиража отправят в библиотеки Кабардино-Балкарии.