Вышел трейлер и постер к фильму «Праведник»

Россия, 2023: военная драма: «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1», при поддержке Фонда Кино и Группы компаний «Киевская площадь»: Антон Златопольский, Тимур Вайнштейн, Леонид Верещагин, Никита Михалков: Мария Ушакова, Вадим Верещагин, Юлия Сумачева: Сергей Урсуляк: Геннадий Островский: Михаил Милашин: Василий Тонковидов: Алим Матвейчук, Евгений Качанов: Елена Станкеева, Алексей Камышов: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Марк Эйдельштейн, Мария Золотухина, Константин Хабенский, Дов Гликман, Дитмар Кениг, и др.: 12+: «Централ Партнершип»: 16 февраля 2023 г.1942 год. Офицер Красной Армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев – стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы. Этим истощенным, измученным голодом и страхом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы вновь обрести надежду на спасение и веру в будущее.«Праведник» – совместный проект компаний «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда Кино и Группы компаний «Киевская площадь». В основе фильма – бессмертный подвиг Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 г. спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым на протяжении почти 1500 км вел по лесам изнуренных и голодных людей, преследуемых немцами. В 2005 г. израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд Вашем присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира, его имя занесено на стену почета в Саду праведников. Потомки спасенных людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память. Съемки картины проходили летом и осенью 2021 г. в Белоруссии, Израиле и России. В Белоруссии команда фильма работала именно в тех местах, где разворачивались исторические события. Режиссер «Праведника» – Сергей Урсуляк, а в основе сценария Геннадия Островского – подлинные рассказы участников драматических событий и их родственников. В главных ролях звезды российского, израильского и немецкого кино: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Константин Хабенский, Марк Эйдельштейн, Любовь Константинова, Дов Гликман, Дитмар Кениг и др.: «Я бы хотел, чтобы как можно больше людей посмотрело картину, потому что, мне кажется, она возвращает нас к правильному ощущению себя, наших отношений между собой, нашей родины, нашей жизни. Фильм дает правильные ориентиры, а сегодня это очень важно».«Это потрясающая история! И, скажу честно, я о ней не знал. Прочитав сценарий, я подумал, что Геннадий Островский это все сочинил. А когда я понял, что это было в реальности… Фантастика! 218 человек, 1500 км, и немцы, которые идут по пятам. Просто удивительная история! И столько ярких эпизодов этого похода нашли отражение в сценарии. Читая его, я не плакал навзрыд, но дрожь пробегала, сердце сжималось».«Для нас, как и для наших партнеров – Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «ВайТ Медиа», «Киевская площадь», «Централ Партнершип» – это особенная, стоящая особняком картина. Так же, как для режиссера Сергея Урсуляка, обладающего уникальным даром тронуть сердце, – и в «Праведнике» ему как никогда удалось соединить высокое, трагическое, пронзительное с непобедимой человеческой улыбкой. И все это невероятно органично, от просмотра невозможно оторваться. Верим, что фильм способен разбудить не только память, но и великое чувство справедливости. Мне кажется, нет такого зрителя, который бы, увидев эту картину, не сходил на нее еще раз, не привел бы всю семью, не посоветовал бы ее всем друзьям и знакомым».«Это действительно удивительная и очень человечная история о жертвенном подвиге русского солдата, которая, как мы надеемся, отзовется в сердцах зрителей, и откроет еще одну неизвестную широкой публике страницу Великой Отечественной войны».«Эта история началась более 10 лет назад, когда я встретился с документалистом Яковом Каллером, и он показал мне свой документальный фильм «Список Киселева». Меня поразила эта история. И очень сильно удивило, что практически никто не знал о существовании такого человека. Естественно, название «Список Киселева» было отсылкой к «Списку Шиндлера». Хочется верить, что благодаря нашему фильму имя Киселева, как и имя Шиндлера, для многих поколений людей в России и за рубежом станет таким же символом героизма и мужества».