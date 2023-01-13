home
Главная
>
Новости
>
Вышел трейлер и постер к фильму «Праведник»

Вышел трейлер и постер к фильму «Праведник»

13.01.2023 | 15:43
ПРАВЕДНИК Россия, 2023 Жанр: военная драма Производство: «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1», при поддержке Фонда Кино и Группы компаний «Киевская площадь» Генеральные продюсеры: Антон Златопольский, Тимур Вайнштейн, Леонид Верещагин, Никита Михалков Продюсеры: Мария Ушакова, Вадим Верещагин, Юлия Сумачева Режиссер-постановщик: Сергей Урсуляк Автор сценария: Геннадий Островский Оператор-постановщик: Михаил Милашин Композитор: Василий Тонковидов Художники-постановщики: Алим Матвейчук, Евгений Качанов Художники по костюмам: Елена Станкеева, Алексей Камышов В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Марк Эйдельштейн, Мария Золотухина, Константин Хабенский, Дов Гликман, Дитмар Кениг, и др. Возрастное ограничение: 12+ Дистрибьютор: «Централ Партнершип» Релиз: 16 февраля 2023 г.   Синопсис 1942 год. Офицер Красной Армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев – стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы. Этим истощенным, измученным голодом и страхом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы вновь обрести надежду на спасение и веру в будущее.     «Праведник» – совместный проект компаний «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда Кино и Группы компаний «Киевская площадь».   В основе фильма – бессмертный подвиг Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 г. спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым на протяжении почти 1500 км вел по лесам изнуренных и голодных людей, преследуемых немцами. В 2005 г. израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд Вашем присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира, его имя занесено на стену почета в Саду праведников. Потомки спасенных людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память.   Съемки картины проходили летом и осенью 2021 г. в Белоруссии, Израиле и России. В Белоруссии команда фильма работала именно в тех местах, где разворачивались исторические события.   Режиссер «Праведника» – Сергей Урсуляк, а в основе сценария Геннадия Островского – подлинные рассказы участников драматических событий и их родственников. В главных ролях звезды российского, израильского и немецкого кино: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Константин Хабенский, Марк Эйдельштейн, Любовь Константинова, Дов Гликман, Дитмар Кениг и др.   Сергей Урсуляк, режиссер: «Я бы хотел, чтобы как можно больше людей посмотрело картину, потому что, мне кажется, она возвращает нас к правильному ощущению себя, наших отношений между собой, нашей родины, нашей жизни. Фильм дает правильные ориентиры, а сегодня это очень важно».   Сергей Маковецкий, исполнитель роли Рувима Янкеля: «Это потрясающая история! И, скажу честно, я о ней не знал. Прочитав сценарий, я подумал, что Геннадий Островский это все сочинил. А когда я понял, что это было в реальности… Фантастика! 218 человек, 1500 км, и немцы, которые идут по пятам. Просто удивительная история! И столько ярких эпизодов этого похода нашли отражение в сценарии. Читая его, я не плакал навзрыд, но дрожь пробегала, сердце сжималось».   Антон Златопольский, генеральный продюсер («Россия 1»): «Для нас, как и для наших партнеров – Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «ВайТ Медиа», «Киевская площадь», «Централ Партнершип» – это особенная, стоящая особняком картина. Так же, как для режиссера Сергея Урсуляка, обладающего уникальным даром тронуть сердце, – и в «Праведнике» ему как никогда удалось соединить высокое, трагическое, пронзительное с непобедимой человеческой улыбкой. И все это невероятно органично, от просмотра невозможно оторваться. Верим, что фильм способен разбудить не только память, но и великое чувство справедливости. Мне кажется, нет такого зрителя, который бы, увидев эту картину, не сходил на нее еще раз, не привел бы всю семью, не посоветовал бы ее всем друзьям и знакомым».   Леонид Верещагин, генеральный продюсер (Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова): «Это действительно удивительная и очень человечная история о жертвенном подвиге русского солдата, которая, как мы надеемся, отзовется в сердцах зрителей, и откроет еще одну неизвестную широкой публике страницу Великой Отечественной войны».   Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер («ВайТ Медиа»): «Эта история началась более 10 лет назад, когда я встретился с документалистом Яковом Каллером, и он показал мне свой документальный фильм «Список Киселева». Меня поразила эта история. И очень сильно удивило, что практически никто не знал о существовании такого человека. Естественно, название «Список Киселева» было отсылкой к «Списку Шиндлера». Хочется верить, что благодаря нашему фильму имя Киселева, как и имя Шиндлера, для многих поколений людей в России и за рубежом станет таким же символом героизма и мужества».   «Праведник» во всех кинотеатрах страны с 16 февраля.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных