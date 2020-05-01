Выразили благодарность за Победу…

Память павших в годы Великой Отечественной сегодня почтили в Атажукино. Главы администраций Баксанского и Эльбрусского районов возложили цветы к братской могиле, которая находится на въезде в село. Из-за режима самоизоляции митинг в нынешнем году не масштабный, но от этого – не менее торжественный, говорили собравшиеся. Именно здесь, на подступах к столице республики, в августе 42-го шли ожесточенные бои: красноармейцы горой стояли за Нальчик и защищали каждый метр. Сейчас на этом месте находится обелиск. Мемориал реконструировали и вскоре должны открыть в торжественной обстановке.