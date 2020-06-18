Выпускные вечера в школах КБР пройдут в онлайн-формате

В Кабардино-Балкарии выпускной для школьников организуют в режиме онлайн, сообщили в Минпросвещения республики.

В большинстве регионов страны также выбрали видеотрансляции. В 12 субъектах собираются провести праздник очно. Несколько десятков разработали смешанный формат. Где-то торжества решили перенести на август.

Трансляция всероссийского выпускного начнется в полдень 27 июня. Организуют ее в социальной сети «ВКонтакте». Продлится праздник в течение всего дня и завершится фестивалем «Алые паруса» из Санкт-Петербурга. В этом году школу оканчивают около 700 тысяч российских юношей и девушек. В Кабардино-Балкарии – больше 4 000 выпускников.

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