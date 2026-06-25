Выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут в единый день — 27 июня

Выпускные вечера для одиннадцатиклассников по всей России пройдут в единый день – 27-го июня. Официальную рекомендацию министерство просвещения направило во все регионы, включая Кабардино-Балкарию.
В этом году ведомство обновило формат школьных праздников. В программу теперь обязательно войдут поднятие государственного флага и исполнение гимна. Главный акцент сделают на чествовании многодетных семей и династий. На торжественные линейки также пригласят родителей выпускников, имеющих государственные награды или участвующих в специальной военной операции.
Кроме того, минпросвещения поручило регионам взять под особый контроль антитеррористическую безопасность в школах и обеспечить доступность всех праздничных площадок для маломобильных учеников.
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