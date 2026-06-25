Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут в единый день — 27 июня

Выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут в единый день — 27 июня

25.06.2026 | 14:40
Выпускные вечера для одиннадцатиклассников по всей России пройдут в единый день – 27-го июня. Официальную рекомендацию министерство просвещения направило во все регионы, включая Кабардино-Балкарию. В этом году ведомство обновило формат школьных праздников. В программу теперь обязательно войдут поднятие государственного флага и исполнение гимна. Главный акцент сделают на чествовании многодетных семей и династий. На торжественные линейки также пригласят родителей выпускников, имеющих государственные награды или участвующих в специальной военной операции. Кроме того, минпросвещения поручило регионам взять под особый контроль антитеррористическую безопасность в школах и обеспечить доступность всех праздничных площадок для маломобильных учеников.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных