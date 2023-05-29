home
Главная
>
Новости
>
Выпускники школ КБР сдавали ЕГЭ по русскому языку

Выпускники школ КБР сдавали ЕГЭ по русскому языку

29.05.2023 | 21:43
По данным регионального Минпросвещения, для участия в испытаниях зарегистрировались больше четырех тысяч человек, в основном это ученики 11-х классов, а также выпускники прошлых лет. ЕГЭ по русскому провели в один день. В прошлом году из-за ковида было два. Экзаменуемым необходимо набрать не меньше 24 баллов, а для поступления в вуз – от 36-ти. Результаты станут известны в середине июня. Ну а первого числа следующего месяца в расписании выпускников еще один обязательный предмет – математика.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных