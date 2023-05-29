Выпускники школ КБР сдавали ЕГЭ по русскому языку

По данным регионального Минпросвещения, для участия в испытаниях зарегистрировались больше четырех тысяч человек, в основном это ученики 11-х классов, а также выпускники прошлых лет.
ЕГЭ по русскому провели в один день. В прошлом году из-за ковида было два. Экзаменуемым необходимо набрать не меньше 24 баллов, а для поступления в вуз – от 36-ти.
Результаты станут известны в середине июня. Ну а первого числа следующего месяца в расписании выпускников еще один обязательный предмет – математика.
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