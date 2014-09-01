Выпускники школ Кабардино-Балкарии сдавали сегодня Единый госэкзамен по русскому языку





Более трех тысяч участников ЕГЭ из Кабардино-Балкарии… Всего 24 пункта… Это самый массовый экзамен в этом году. Сегодня первый день сдачи единого госэкзамена по русскому языку по всей стране. Состояние помещений, работоспособность видеокамер, соответствие санитарным требованиям и не только. За час до начала Единого госэкзамена наблюдатели проконтролировали все аудитории. Среди проверяющих – и федеральные эксперты. Экзамен длится три с половиной часа. Задания в контрольно-измерительных материалах разделены на два блока: в первом их 26, а второй – это сочинение-рассуждение. При этом три вопроса – повышенного уровня сложности. Результаты проверки знаний по русскому языку, которые юноши и девушки получили за 11 лет в школе, станут известны не позднее 23-го июня.