home
Главная
>
Новости
>
Выпускники школ Кабардино-Балкарии сдали ЕГЭ по информатике

Выпускники школ Кабардино-Балкарии сдали ЕГЭ по информатике

20.06.2022 | 16:46
Сегодня – очередной день сдачи единого госэкзамена. В Нальчике выпускники сдавали информатику. Испытания рассчитаны на два дня. Площадки для проведения ЕГЭ размещены в трех школах. Здесь же проверяют свои силы и те, кто учился в других городах и районах республики. Всего желающих – чуть больше 400. Сам экзамен длится 3 часа 55 минут. Для детей с ограничениями по здоровью время увеличили еще на полтора часа. Результаты аттестации по информатике опубликуют в начале июля. Для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен, выделят резервные дни.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных