Выпускники школ Кабардино-Балкарии сдали ЕГЭ по информатике

Сегодня – очередной день сдачи единого госэкзамена. В Нальчике выпускники сдавали информатику. Испытания рассчитаны на два дня. Площадки для проведения ЕГЭ размещены в трех школах. Здесь же проверяют свои силы и те, кто учился в других городах и районах республики. Всего желающих – чуть больше 400. Сам экзамен длится 3 часа 55 минут. Для детей с ограничениями по здоровью время увеличили еще на полтора часа. Результаты аттестации по информатике опубликуют в начале июля. Для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен, выделят резервные дни.