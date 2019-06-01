Выпускники распрощались со школой. Аттестаты уже на руках и впереди выбор будущей специальности и поступление — 2019.06.26





Многие абитуриенты делают выбор в пользу иногородних вузов. И в этом случае подать документы удобнее через интернет. Для этого необходимо обзавестись сертификатом электронной подписи.

Получить его можно, обратившись в Кадастровую палату. Цифровая подпись пригодится не только при поступлении в вуз онлайн. Она даёт возможность воспользоваться широким спектром электронных услуг, Росреестра, налоговой и таможенной службы, фонда социального страхования, Госавтоинспекции и других ведомств. Подробные инструкции размещены на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой палаты. Так же работает горячая линия. Специалисты центра готовы ответить на вопросы ежедневно по телефону 93-00-17.