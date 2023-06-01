Выпускники КБР сдали ЕГЭ по математике

Это второй обязательный экзамен, помимо русского языка, который нужен для получения аттестата об окончании школы.
Испытания разделили на базовый и профильный уровень. В целом по республике свои знания сегодня проверяли свыше четырех тысяч человек. Больше тысячи предпочли сдавать предмет по усложненной программе. Одну из площадок развернули в 32-й школе Нальчика.
ЕГЭ по базовой математике писали три часа. Оценивать выполнение заданий будут по пятибалльной шкале. В «профильном» экзамене действуют другие правила. Он почти на час дольше, и чтобы получить отметку «отлично», нужно набрать не меньше 70-ти баллов.
Результаты обнародуют во второй декаде этого месяца. Тех, кто по разным причинам не смог пройти испытания, пригласят на пересдачу в резервные дни – 26 июня и первого июля.
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