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Выпускники КБР сдали ЕГЭ по математике

Выпускники КБР сдали ЕГЭ по математике

01.06.2023 | 17:04
Это второй обязательный экзамен, помимо русского языка, который нужен для получения аттестата об окончании школы. Испытания разделили на базовый и профильный уровень. В целом по республике свои знания сегодня проверяли свыше четырех тысяч человек. Больше тысячи предпочли сдавать предмет по усложненной программе. Одну из площадок развернули в 32-й школе Нальчика. ЕГЭ по базовой математике писали три часа. Оценивать выполнение заданий будут по пятибалльной шкале. В «профильном» экзамене действуют другие правила. Он почти на час дольше, и чтобы получить отметку «отлично», нужно набрать не меньше 70-ти баллов. Результаты обнародуют во второй декаде этого месяца. Тех, кто по разным причинам не смог пройти испытания, пригласят на пересдачу в резервные дни – 26 июня и первого июля.   https://t.me/vestikbr
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