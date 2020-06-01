Выпускникам кадетской школы в Бабугенте вручили аттестаты

Воспитанникам кадетской школы-интерната № 2, расположенного с. Бабугент Черекского района Кабардино-Балкарии, вручили аттестаты. Из-за ограничительных мер в связи с пандемией прощание с учебным заведением прошло сдержанно, без традиционных церемоний. Документы об образовании получили 26 одиннадцатиклассников и 30 девятиклассников. Это уже шестой выпуск бабугентской кадетской школы.

«Они в этой школе получили достаточно хорошие знания. Самое главное — они здесь научились жить в коллективе, научились понимать, что такое серьезная взрослая жизнь, как нужно относиться к своей родине», — отметил директор кадетской школы Абдурахман Эристаев.

В этот же день за достижения в учебе и спорте, участие и победы в районных и региональных конкурсах многие воспитанники были удостоены грамот и памятных подарков.