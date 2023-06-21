Выпускникам Института искусств вручили дипломы о среднем профессиональном образовании

На учебу они поступили семь лет назад. Помимо школьной программы, юноши постигали основы военного дела и учились игре на духовых и ударных инструментах. Особое внимание уделяли освоению иностранных языков и спортивным занятиям. Корпус обеспечивал лицеистам постоянное проживание, а также питание и обмундирование... Поздравить выпускников со знаменательным событием пришли депутаты парламента, представители общественных организаций, педагоги. Дипломы о среднем профессиональном образовании по специальности «Инструментальное исполнительство» получили 12 курсантов. Шесть из них – с отличием. Здесь же отметили заслуги наставников и родителей выпускников, которые оказывали юношам всестороннюю поддержку во время учебы.