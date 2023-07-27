Выпускница КБГУ создала аудиогид, рассказывающий о достопримечательностях Нальчика

Это чат-бот в «Телеграме».
Нынешним летом Елизавета окончила вуз, где училась гостиничному делу, и туризм, по ее словам, область – которая, давно увлекает. Чат-бот под названием «ЛисаНальчик» дает возможность пользователю самому выбрать достопримечательность и прослушать аудиорассказ о ней.
Автор собирала информацию из открытых источников и самостоятельно справилась с технической стороной проекта.
В планах у Елизаветы Пономаренко – записать новые ролики, чтобы пользователи чат-бота в «Телеграме» могли найти о Нальчике как можно больше данных.
https://t.me/vestikbr