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Выпускница КБГУ создала аудиогид, рассказывающий о достопримечательностях Нальчика

Выпускница КБГУ создала аудиогид, рассказывающий о достопримечательностях Нальчика

27.07.2023 | 08:12
Это чат-бот в «Телеграме». Нынешним летом Елизавета окончила вуз, где училась гостиничному делу, и туризм, по ее словам, область – которая, давно увлекает. Чат-бот под названием «ЛисаНальчик» дает возможность пользователю самому выбрать достопримечательность и прослушать аудиорассказ о ней. Автор собирала информацию из открытых источников и самостоятельно справилась с технической стороной проекта. В планах у Елизаветы Пономаренко – записать новые ролики, чтобы пользователи чат-бота в «Телеграме» могли найти о Нальчике как можно больше данных.   https://t.me/vestikbr
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